محاولة إنستجرام لمنافسة تويتر تواجه تحديات كبيرة

ذكر موقع "بيزنس توداي" الاقتصادي أن محاولة منصة إنستجرام Instagram -من خلال تطبيق ثريدز "Threads"- لمنافسة منصة تويتر Twitter تواجه تحديات كبيرة.

وأوضح "بيزنس توداي" أن هناك انخفاضًا حادًا في مشاركة المستخدمين على تطبيق ثريدز على الرغم من ادعاءات المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج بأن «10 ملايين شخص يعودون يوميًا» إلى Threads، بينما تشير البيانات الحديثة إلى خلاف ذلك.

وانخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا على التطبيق للأسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغ الآن 13 مليونًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. ويمثل هذا انخفاضًا مذهلًا بنسبة 70 في المائة عن ذروته في أوائل يوليو الجاري.

بالمقارنة، يضم Twitter حوالي 200 مليون مستخدم نشط يوميًا، ما يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة التي يحتاجها تطبيق ثريدز "Threads" لسدها ليكون منافسًا هائلًا في مجال وسائل التواصل الاجتماعي. أثار انخفاض مشاركة المستخدمين مخاوف داخل Meta Platforms، الشركة الأم لـInstagram، حيث شهدوا في البداية زيادة في عمليات الاشتراك، ولكنهم فشلوا في الحفاظ على اهتمام المستخدم بمرور الوقت.