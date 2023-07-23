الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

التيار الكهربائى
التيار الكهربائى

يزداد الضغط على الأجهزة الكهربائية كالمراوح والتكييفات وغيرها من أجهزة التهوية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في محاولة لتخفيف درجة الرطوبة المرتفعة، ويتزامن ذلك مع لجوء الحكومة إلى تخفيف الأحمال، وقد أصدرت وزارة الكهرباء بيانا رسميا لتوضيح حقيقة ما يحدث.

مواعيد انتهاء قطع الكهرباء 

 من المتوقع انتهاء خطة تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود، خلال منتصف الأسبوع الجارى لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها من جديد.

كانت أزمة انقطاع التيار الكهربائى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعى وشبكات الإنترنت بعد تخفيف الأحمال التى قامت به الحكومة لتخفيف زيادة الاستهلاك الكهربائى الذى أثر على ضغوط الغاز فى الشبكات وزيادة حجم الغاز المستهلك لإنتاج الكهرباء.

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مواعيد انقطاع التيار الكهربائي 

وقد تم اعتماد نظام تخفيف الأحمال على  الكهرباء بأن يتم فصل التيار الكهربائي قبل رأس الساعة بـ10 دقائق إلى ما بعدها بـ10 دقائق، كما أن وقت التخفيف سيستمر لمدة ساعة من وقت الفصل. 

وقد حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر من استخدام المصاعد (الأسانسيرات) خلال تلك المدة المحددة، حفاظا على سلامة المواطنين.

شكاوى انقطاع التيار الكهربائى  

يمكن للمواطنين الإبلاغ عن حالات انقطاع الكهرباء الطويلة من خلال الاتصال  بالخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء وهو 121 الخاص بـ وزارة الكهرباء لتلقي الشكاوى حول انقطاع التيار الكهربائى 

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