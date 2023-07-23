روشتة عملية لخفض استهلاك الكهرباء: اتبع هذه التعليمات

كيف نواجه ارتفاع درجات الحرارة مع خفض استهلاك الكهرباء؟، سؤال تم تداوله بشكل واسع على محركات البحث بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومنصات التواصل المختلفة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.

وشهدت المحافظات المصرية في الأيام الأخيرة ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة معدلات استهلاك الكهرباء الذي نتج عنها ارتفاع في فاتورة الكهرباء، وترصد “الدستور” في السطور التالية كيفية ترشيد الاستهلاك؛ تفاديًا لأي زيادة في فاتورة الكهرباء من خلال:

كيف تواجه ارتفاع درجات الحرارة مع خفض استهلاك الكهرباء؟

1 - استخدم الأجهزة الأكثر كفاءة والتي لا تستهلك الكثير من الطاقة.

2 - يجب تشغيل التكييف على درجة حرارة 25 درجة لتخفيف حمل الكهرباء.

3 - التأكد من إغلاق الثلاجة بإحكام، لأنه في كل عملية فتح ترفع من درجات الحرارة وما يستلتزم عملها لوقت أطول لخفضها من جديد.

4 - تجنب استخدام سخان المياه الكهربائي، حيث يمكنك استخدام البوتاجاز لعمل المشروبات الساخنة.

◘ فوائد ترشيد استخدام ال طاقة الكهربائية

في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتغير حالة الطقس يجب أن تقوم بتخفيف استهلالك للحصول على فوائدها التي تهمك وإليك أبرزهم:

1 - عند تخفيف استهلالك للطاقة ستخفض قيمة فاتورة الكهرباء.

2 - الاستعمال الصحيح للطاقة يعمل على خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة، نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد.

3 - دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.

4 - تجنب الفصل فى الاحمال فى وقت الذروة وفى الفترة التى يزيد فيها الطلب على الطاقة وترتفع فيها الاحمال للحد الاعلى.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك العديد من منافذ تلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، ويمكنك الاتصال على رقم 23421475 والداخلي 154، أو التوجه إلى مقر الجھاز الكائن بـ1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.