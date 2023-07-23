رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور.. منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، يواصل الطلاب البحث عن نتائجهم بالاسم فقط.

وفي هذا التقرير، سنقوم بنشر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الذي يحتوي على نتائج الامتحانات وموعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس.

يمكنكم الوصول إلى هذا الرابط عبر موقع جريدة "الدستور".

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

تم منح الدستور حقوق نشر نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر الدستور باستخدام الرقم القومي من خلال الرابط https://natega.dostor.org /.

بمجرد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023، يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي لعام 2023 الدخول مباشرة على الرابط والحصول على نتائجهم باستخدام رقم الجلوس.

كما يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم مثل الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون عبر الرابط، وسيتم إرسال نتائجهم عند ظهورها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

1- فتح رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم: من هنــــــــــــــــــــــــا.

2- فتح موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات وهو بوابة الثانوية العامة.

3- فتح أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

4- وضع رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة كاملة.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ويمكنك الحصول عليه من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم وهو:

thanwya.emis.gov.eg/

وفي سياق منفصل نرصد بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية:

(الخطوة الأولى): الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــــــــــــــــــــــا

(الخطوة الثانية): إدخال رقم الجلوس للطلاب المصريين أو رقم جواز السفر للطلاب الوافدين.

(الخطوة الثالثة): الضغط على “كلمة” بحث.

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