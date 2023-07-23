التعليم: 90.2% نسبة النجاح فى مادة التاريخ للثانوية العامة

كشف د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%.

وقال وزير التعليم إن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

تبدأ كنترولات تقدير درجات تصحيح الثانوية العامة أعمال المرحلة الثانية من أعمال تقدير الدرجات، الأربعاء المقبل والتي ستتم بشكل إلكتروني أيضًا، على غرار عمليات التصحيح.

وأكدت مصادر داخل ديوان عام الوزارة أن أعمال المرحلة الثانية لنتيجة الثانوية العامة 2023، تتضمن رصد وتجميع الدرجات وترتيب الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المواد، على مستوى كل قطاع من القطاعات الأربعة: (القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة وأسيوط)، كما يتم تحديد أوائل الجمهورية بكل شعبة أدبية وعلمية (علمي علوم، وعلمي رياضة).

وأوضحت المصادر أنه لا تزال أعمال تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 ورصد الدرجات مستمرًا داخل الكنترولات بشكل إلكترونى حتي بعد غدٍ الثلاثاء، لافتة إلى استمرار أعمال تصحيح مواد الأحياء، الفلسفة والمنطق، والرياضيات.