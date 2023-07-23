يبحث العديد من أولياء أمور طلاب الأزهرية عن استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري، وذلك عقب ظهور النتيجة الخاصة بالتقديم، وفى هذا السياق تنشر الدستور خلال السطور المقبلة كافة التفاصيل عن التقديم فى الصف الأول الابتدائي الأزهرى.

رابط استعلام تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023 والأوراق المطلوبة

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الابتدائي الأزهري من خلال الموقع الرسمى للأزهر وهو https://www.azhar.eg/splash.html

وكان قد أتاح الأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي القادم بشروط، من بينها ألا يقل سن التلميذ عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، وأن يكون محل الإقامة في المربع السكني للمعهد المتقدم إليه، مع قبول من هم دون سن الـ 6 سنوات بستة أشهر حال وجود أماكن شاغرة.

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الأوراق المطلوبة

ما هي الأوراق والشروط المطلوبة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

_ تقديم الصف الأول الابتدائي، يجب تقديم شهادة ميلاد حديثة لـ الطالب وإحضار صورتين منها.

_تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، وتقدم صورة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب.

_لـ تقديم الصف الأول الابتدائي، تقديم 8 صور مقاس 4*6 للطالب ولا بد أن تكون حديثة.

_تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو وصل كهرباء أو مياه حديث، باسم الأب أو الجد للأب.

_تقديم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل المتقدم، وتكون مرفقة بملف التقديم.

_ تقديم الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وإحضار صورة منها.

_يجب بلوغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى، و9 سنوات كحد أقصى.

_في حالة الأطفال أقل من ست سنوات حتى 6 أشهر، فيتم قبولهم في حال توفر مقاعد شاغرة بالمدرسة.

_ يجب أن يكون محل إقامة الطالب في نفس منطقة المعهد الأزهري المتقدم إليه.

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