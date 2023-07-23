رئيس جامعة الأزهر: نطور من كلياتنا لنقلل الاغتراب ونساعد فى خدمة المجتمع

قال الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر إن مجلس الجامعة وافق خلال الجلسات الماضية على افتتاح شعبة للشريعة والقانون بكلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر، لتضاف بذلك إلى جهود التطوير التي يقوم بها مجلس الجامعة، والتي أسفرت مؤخرًا عن موافقته على تحويل قسم الإعلام للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة إلى كلية مستقلة، وكذا افتتاح فصول لهندسة البنات بقنا.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن مجلس جامعة الأزهر وافق أيضًا على اقتراح إنشاء شعبة للقراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، كما تم الاتفاق مع محافظ الوادي الجديد على إنشاء مبنى لكلية البنات الأزهرية، وجار تدبير الاحتياجات اللازمة لتأسيس المبنى (مبنى تعليمي، مبنى سكني للطلاب، مبنى لأعضاء هيئة التدريس) وتوفير الإمكانات البشرية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ولفت إلى أن ما تقوم به الجامعة من توسع إنما يأتي في إطار إتاحة متطلبات سوق العمل أمام الطلاب، وإتاحة خيارات متعددة أمامهم للدراسة، بالإضافة إلى حرصها على تقليل الاغتراب لطلابها، ورفع الأعباء عن أولياء أمورهم.

وعن مؤشرات التنسيق في الجامعات، قال إن الأمر يرتبط بمؤشرات نتائج الامتحانات، لافتًا إلى أن اختبارات القدرات التي يتم التسجيل لها متاحة لكل الطلاب الذين يرغبون الالتحاق بالكليات التي يشترط فيها قياس قدراتهم وفق التخصص، مثل كليات التربية والدعوة واللغات والترجمة.