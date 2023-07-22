أخبار فاتتك|مؤشرات النجاح فى الثانوية العامة 2023 ومرتضى منصور يصدم جماهير الزمالك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أسعار الدواجن اليوم السبت 22-7-2023 فى الأسواق المصرية

يقدم لكم "الدستور" أسعار الدواجن اليوم السبت 22-7-2023 في مصر كإحدى الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميًا والتي تهم كل المواطنين.

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مهرجان العلمين الجديدة ترند مصر بعد النجاح المبهر لحفل تامر حسني

احتل مهرجان العلمين الجديدة ترند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد النجاح المبهر الذي حققه حفل النجم تامر حسني، وسط حضور جماهيرى كبير، وحقق إشادات واسعة من الجمهور.

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مرتضى منصور يوجه صدمة قوية لجماهير الزمالك بشأن الصفقات

أكد مرتضى منصور أن الأزمات المالية التي يعاني منها النادي ستحرمه من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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أوكرانيا تطالب بولندا بإعادة دراسة قرار منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر حدودها

ناشد رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، بولندا بإعادة دراسة قرار منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الحدود البولندية.

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مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2023

تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث الإلكترونية، خلال الفترة الأخيرة، حول مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023.

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مستشار برنامج المناخ العالمي: درجة حرارة بعض دول الخليج العربى تخطت الـ60

قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي مستشار برنامج المناخ العالمي، إنه حسب المنظمة العالمية للأرصاد فإن موجات الحر مستمرة خلال أغسطس المقبل، وسوف تتخطى 40 درجة هذا الأسبوع.

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عن اعتزال زوجته.. رامي جمال: "قولتلها كملى بس مش هنتجوز"

أكد الفنان رامي جمال أنه بحاجة إلى مجهود كبير لمنافسة الفنان عمرو دياب.

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