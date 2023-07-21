عن اعتزال زوجته.. رامي جمال: “قولتلها كملي بس مش هنتجوز”

أكد الفنان رامي جمال، إنه بحاجة إلى مجهود كبير لمنافسة الفنان عمرو دياب.

وتابع: "الهضبة من ألطف الشخصيات إنسانيا وفنيا، وبكون سعيد جدا لما بسمع أغنية ليا بصوته".

وتحدث رامي جمال، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عن اعتزال زوجته ناريمان للغناء، قائلًا: "لم أجبرها على الاعتزال في بداية عملها الفني، قولتلها كملي بس مش هنتجوز".

وأوضح رامي جمال، أن زوجته شاركت معه في أكثر من عمل غنائي، وستشارك في أعمال مقبلة لإرضاء نفسها، مؤكدَا أن الوسط الفني ليس سهلًا، والشعور بالقلق هو حال كل من يعمل بالفن.

وعن علاقته بـ تامر عاشور، أكد: “أخ، وعلاقتي به ممتدة منذ أيام الكلية، وكنت سشعيد لما حقق حلم الغناء قبلي”.