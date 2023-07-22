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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتضى منصور يوجه صدمة قوية لجماهير الزمالك بشأن الصفقات

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأزمات المالية التي يعاني منها النادي ستحرمه من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مرتضى منصور، في المؤتمر الصحفي الذي عقده داخل نادي الزمالك: " أنتم تريدون الصفقات، لكن من أين سآتي بالصفقات؟، وكيف ترغبون في حصد البطولات؟، لقد تسلمت خزينة الزمالك من حسين لبيب وبها 69 ألف جنيه فقط".

وأضاف: "النادي يعاني من ديون ضخمة بالملايين لكافة الجهات والأرقام الخاصة بالمديونيات كبيرة للغاية".

وتابع: "الجماهير ترغب في الحصول على صفقات وبطولات، انظروا إلى المديونيات التي تخص الاتحادات وفواتير الكهرباء التي تخطت 5 ملايين جنيه".

وأتم: "لو تريدون عودة عهد اللجان من جديد لا مانع لدي، حسين لبيب بعدما حصد البطولات قال إنه عمل مرتضى، لكن طمعه في منصب رئيس الزمالك جعله ينسب كل شيء لنفسه بعد ذلك".

مرتضى منصور الزمالك الدورى المصرى جماهير الزمالك

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