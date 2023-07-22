مستشار برنامج المناخ العالمى: درجة حرارة بعض دول الخليج العربى تخطت الـ60

قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي ومستشار برنامج المناخ العالمي، إنه بحسب المنظمة العالمية للأرصاد، فإن موجات الحر مستمرة خلال أغسطس المقبل، وسوف تتخطى 40 درجة هذا الأسبوع.

وأضاف الدكتور مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه من المتعارف عليه لدى الجميع، أن شهري يوليو وأغسطس هما قمة الصيف، وليس من الغريب أن ترتفع درجات الحرارة فيهما.

وأوضح الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي ومستشار برنامج المناخ العالمي، أنه لا توجد منطقة في العالم لا ترتفع فيها درجات الحرارة، بدءًا من مناخ الولايات المتحدة الأمريكية مرورًا بكندا، وأوروبا وأفريقيا، لافتاً إلى أن درجات الحرارة في دولة الكويت تصل إلى 55 درجة مئوية، كما أن هناك بعض الدول في الخليج العربي تجاوزت فيها درجات الحرارة الـ 60 درجة مئوية، وبالتالي فإن هذا التوقيت الصيفي هو توقيت شديد الحرارة، معقبًا: "هناك غرابة نسبية، حيث لم يكن أحد يتوقع أن نصل إلى 40 درجة مئوية و50 درجة مئوية".