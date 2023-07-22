مهرجان العلمين الجديدة تريند مصر بعد النجاح المبهر لحفل تامر حسنى

احتل مهرجان العلمين الجديدة ، تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد النجاح المبهر الذي حققه حفل النجم تامر حسني، وسط حضور جماهيرى كبير، وحقق إشادات واسعة من الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى بمستوى التنظيم العالى.

وشهد حفل النجم تامر حسني، حضور ضخم من الجمهور، سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب، الذين تفاعلوا مع الأغانى التى قدمها «نجم الجيل» منذ اللحظة الأولى لصعوده إلى المسرح، مع تميز الحفل بتقنيات عالية المستوى من ناحية الإضاءة والصوتيات والتجهيزات الخاصة بالمسرح.



ومهرجان العلمين الجديدة أحد أكبر المهرجانات الترفيهية في الشرق الأوسط، والذي يضم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والدينية، ما دفع الكثيرين من المصريين للتفاعل معه وإبداء آرائهم المُختلفة التي فسّرت جلّ هذا الحدث وضخامته.



ويشارك في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكثر من 40 نجم في مختلف المجالات، فضلاً عن حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، إلى جانب عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة بادل عالمية دولية، بطولة لكرة القدم الشاطئية، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وغيرهم من النشاطات.