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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تطالب بولندا بإعادة دراسة قرار منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر حدودها

أوكرانيا
أوكرانيا

ناشد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، بولندا بإعادة دراسة قرار منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الحدود البولندية.


وقال شميهال - فى تصريحات، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية: "أولاً، أحبطت روسيا مبادرة حبوب البحر الأسود، والآن تدمر الموانئ الأوكرانية التى خرجت منها شحنات حبوب لعشرات البلدان فى جميع أنحاء العالم. وتريد روسيا أن تسبب الجوع وأزمة غذائية ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك".


وأضاف: “لقد نجحنا فى تنفيذ عمليتين لغرس البذور فى ظروف صعبة للغاية. ويعمل المزارعون الأوكرانيون حتى فى الحقول الملغومة. إنهم يحصدون المحصول الثاني. ونبنى حاليًا منشآت لوجستية جديدة على الحدود الغربية، فلقد ضاعفنا مبيعات البضائع عبر نهر الدانوب ثلاث مرات”. 

وأضاف: "نحن نفتح نقاط تفتيش جديدة ونوسع إمكانيات الحواجز الموجودة، وفى هذا الوقت الصعب للغاية، نسمع للأسف تصريحات من حلفائنا البولنديين بأن حدود الاتحاد الأوروبى للحبوب الأوكرانية ستغلق".


وأعرب عن امتنانه لبولندا للمساعدة التى قدمتها منذ الحرب الروسية واسعة النطاق، ودعا إلى حوار خبراء بين البلدين لمناقشة القرار.


واختتم حديثه قائلا: "أود أن أناشد إخواننا البولنديين بأن دعمكم خلال الحرب الروسية استثنائي. لن ننسى هذا أبدًا وسنكون ممتنين له دائمًا. أنتم دائمًا أول من يدعمون أوكرانيا. أنتم تفهمون بشكل أفضل من أى شخص آخر أن أوكرانيا هى الآن درع لا يسمح للروس بالدخول إلى أوروبا، لذلك، نحثكم على عدم الاستسلام للشعارات والشعبوية، والبولنديون يقدمون المساعدة لأوكرانيا وبالتالى يدفعون بروسيا إلى طريق مسدود، نحن نعرض عليكم التعاون وإجراء حوار للخبراء بدلا من الشعارات والنفع السياسى قصير المدى".

وكانت أعلنت روسيا انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يوم الاثنين الماضي قائلة إن مطالبها المتعلقة بدعم صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لم تُلب، كما انتقدت عدم وصول كميات كافية من الحبوب الأوكرانية إلى الدول الفقيرة.

ازمة غذائية الاوكرانية البولندية الحدود البولندية الحرب الروسية الحدود الغربية

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