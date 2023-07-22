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بالرابط.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023/2024

الاستعلام عن كارت
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024 من أهم الكلمات التي تحظى على عمليات بحث يومية، حيث يعتبر كارت الخدمات المتكاملة من الأساسيات لذوي الاحتياجات الخاصة، وننشر خطوات التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 

  • يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • يجب اختيار خدمات ذوي القدرات الخاصة.
  • يجب اختيار الاستعلام عن الطلب.
  • يجب كتابة رقمك القومي المكون من 14 رقمًا.
  • يجب اختيار كلمة بحث.
  • يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.
  • تظهر الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

 أنواع الإعاقات المستحقة للبطاقة.. وخطوات حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

إعاقة الجذام ومتلازمة داون. 
إعاقة الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.
إعاقة فقد البصر التام.
إعاقة طيف التوحد.
إعاقة تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
ذوي القزامة.
إعاقة الشلل الدماغي.
إعاقة فقد السمع التام.
إعاقة البتر متعدد الأطراف.
إعاقة صغر أو كبر حجم الرأس.
ضمور العضلات.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 /2024


- تعد بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له ومنها:

- ميزة الرعاية الصحية والتأهيلية.

- ميزة التعليم والعمل.

- ميزة الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

- ميزة الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- ميزة الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين للمواطن المستحق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الإعاقة 2023

 الدخول إلى  موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

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