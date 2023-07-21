كولر يوافق على تجديد عقده مع الأهلى مقابل زيادة الراتب 50% وفيلا وسيارة خاصة

يدخل فريق كرة القدم بنادى الأهلى معسكرًا مغلقًا، عقب المران المسائى على ملعب «مختار التتش» فى الجزيرة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، الأحد، على ملعب استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ٢٨ ببطولة الدورى العام، التى توج بها «المارد الأحمر» رسميًا قبل أيام.

وتشهد قائمة الأهلى التى يختارها مارسيل كولر، المدير الفنى، استمرار غياب محمود متولى وعمرو السولية بسبب الإصابة، إلى جانب أيمن أشرف الراحل إلى البنك الأهلى.

ويعقد «كولر» جلسة مع جهازه المعاون واللاعبين قبل المران المسائى، للحديث عن المباراة المرتقبة، بعدما تسلم من التونسى ياسين الميكارى، محلل أداء الفيديو، التقرير الخاص بفريق بيراميدز، الذى يشمل نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السماوى، وأبرز لاعبيه المحتمل أن يشكلوا خطورة على مرمى محمد الشناوى، إلى جانب اللاعبين المتوقع غيابهم.

وطلب المدير الفنى للأهلى من محلل أداء الفيديو تقريرًا خاصًا عن مباراتى الأهلى وبيراميدز، فى نهائى كأس مصر نسخة الموسم الماضى، ونهائى السوبر الأخير الذى أقيم فى الإمارات، لتجهيز الخطة المناسبة لتحقيق الفوز، والحفاظ على مشوار الفريق نحو تحقيق الدورى دون أى خسارة.

واتفق محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، مع مارسيل كولر، على تجديد عقده لمدة موسمين، إلى جانب الموسم المتبقى، وذلك لإغلاق الباب أمام العروض التى تلقاها المدرب السويسرى فى الفترة الأخيرة.

وتنتظر إدارة الأهلى حضور وكيل «كولر» إلى القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل توقيع العقد الجديد، بعد موافقة المدير الفنى على التجديد خلال جلسته الأخيرة مع «الخطيب».

ويتضمن العقد الجديد زيادة الراتب السنوى لمدرب الأهلى بنسبة تقارب ٥٠٪، إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى، من بينها توفير فيلا له فى التجمع الخامس، وسيارة خاصة، وتذاكر طيران مرتين فى السنة.

وتأتى رغبة إدارة الكرة بالأهلى فى تجديد عقد مارسيل كولر للحفاظ على استقرار الفريق، وقيادته فترة الإعداد للموسم الجديد، المقرر أن تكون فى سويسرا، خاصة بعد تلقيه عدة عروض من أندية سعودية وإماراتية فى أعقاب تحقيقه ٥ ألقاب فى الموسم الحالى.