استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس 20 يوليو 2023 في الأسواق
شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا على مدار الأسبوع الجاري حيث تراجعت أسعارها مابين 10 إلي 12 جنيها في الكيلو، ويستمر التراجع خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة.
ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الخميس 20 يوليو والتي جاءت كالتالي:
أسعار الفراخ البيضاء اليوم 20 يوليو 2023
تراجعت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20 يوليو في بورصة الدواجن لتسجل 54 جنيه وتباع في الأسواق الشعبية بـ 60 جنيها للكيلو.
أسعار الفراخ الساسو اليوم 20 يوليو 2023
تراجعت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20 يوليو في بورصة الدواجن لتسجل 98 جنيه وتباع في الأسواق الشعبية بـ 105 جنيهات للكيلو.
أسعار الفراخ البلدي اليوم 20 يوليو 2023
تراجعت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الخميس 20 يوليو في بورصة الدواجن لتسجل 94 جنيها وتباع في الأسواق الشعبية بـ 103 جنيهات للكيلو.
أسعار الفراخ أمهات اليوم 20 يوليو 2023
تراجعت أسعار لحم الفراخ أمهات اليوم الخميس 20 يوليو في بورصة الدواجن لتسجل 49 جنيه وتباع في الأسواق الشعبية بـ55 جنيها للكيلو.
قائمة أسعار البط والحمام والرومي اليوم
- سجلت أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم السمان 65 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بط (بلدي)95 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 355 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم فخد نعام 255 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 100 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 80 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 60 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )64 جنيها للكيلو.
- لحم بياض أبيض (بطاريات) 55 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 120 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )57 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بط (مولار)60 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) 55 جنيها للكيلو.
- لحم بط (مسكوفي) 100 جنيها للكيلو.