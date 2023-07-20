الفراخ بـ61 جنيهًا للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن، اليوم، استقرارًا في الأسواق والمحلات، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء للكيلو في المزرعة 56 جنيهًا، فيما تصل للمستهلك بسعر 61 جنيهًا، وتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو في المزرعة بين 100 جنيه و101 جنيه، فيما يصل للمستهلك بسعر 106 جنيهات.

وسجل سعر الفراخ البلدي للكيلو في المزرعة 95 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، وسجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض في المزرعة 52 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا.

- أسعار البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر للكرتونة في المزرعة بين 115 و118 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 123 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيض الأبيض للكرتونة في بورصة المزرعة بين 110 و115 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا، وتراوح سعر البيض البلدي للكرتونة في المزرعة ما بين 122 و125 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.