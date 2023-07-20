أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 20 يوليو 2023 في بورصة السلع

شهدت أسعار الذرة الصفراء استقرارا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع، حيث سجلت نفس أسعار أمس، ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس

بلغت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 12200 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 12200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء أوكراني المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء أمريكي المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء روماني المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الخميس 20 يوليو

سجلت أسعار فول الصويا 44 % المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 27000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار فول الصويا 46 % (محلي) المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 28000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار فول الصويا 46% (مستورده) المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 28000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار الردة ( نخالة ) المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 10000 جنيه للطن معبأ أرضه.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع 42500 جنيه صب وصال.

سجلت أسعار زيت صويا مكرر 43500 جنيه صب وصال.

سجلت أسعار بذرة فول الصويا 27000 جنيه صب وصال.

سجلت أسعار كسب عباد 36% 16500 جنيه صب وصال.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% 24000 جنيه صب وصال.

سجلت أسعار جيلوتين مستورد 60% 49000 جنيه صب وصال.

سجلت أسعار قشر فول الصويا 7500 جنيه صب وصال.