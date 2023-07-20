بمشاركة الزمالك.. موعد انطلاق البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية 2023" والقنوات الناقلة

موعد انطلاق البطولة العربية للأندية 2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بجانب جماهير القلعة البيضاء نظرًا لمشاركة الزمالك في المسابقة.

كأس الملك سلمان للأندية 2023

وتم تسمية هذه النسخة من بطولة كأس العرب للأندية باسم "كأس الملك سلمان للأندية 2023"؛ وذلك لأنها ستُقام في المملكة العربية السعودية، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

موعد انطلاق البطولة العربية للأندية 2023 والمباراة النهائية

من المقرر أن تنطلق البطولة العربية للأندية 2023، يوم 27 يوليو الجاري، على أن تكون المباراة النهائية يوم 12 أغسطس المقبل.

وتبدأ مرحلة دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2023 لمدة يومين لكل جولة، حيث تنطلق الجولة الأولى يوم 27 يوليو الجاري، بينما تبدأ الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 30 يوليو الجاري، أما الجولة الثالثة من دور المجموعات، ستُقام خلال يومي 2 و3 أغسطس المقبل.

وفي يوم 5 أغسطس المقبل، تنطلق الأدوار الإقصائية "دور خروج المغلوب"، حيث يلعب الدور ربع النهائي في يومي 5 و6 أغسطس، ويلعب الدور نصف النهائي في 9 أغسطس، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 12 أغسطس.

القنوات الناقلة للبطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية 2023"

ستُذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 عبر العديد من شبكة القنوات الرياضية العربية، مثل قنوات SSC، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكأس، وقناة دبي الرياضية، والعديد من القنوات الأخرى.

مجموعات كأس الملك سلمان للأندية 2023