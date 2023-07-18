تفاصيل تأخر مستحقات جهاز الزمالك واللاعبين قبل البطولة العربية

كشف مصدر في نادي الزمالك قيمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

وخرجت تقارير مؤخرًا بشأن رغبة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك في فسخ التعاقد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته.

وأكد المصدر أن أوسوريو يتبقى له راتب شهرين فقط حتى الآن، في الوقت الذي تأخر حصوله مساعدي فريدي على مستحقاته وحصل على جزء من مستحقاته في الساعات الماضية.

في الوقت الذي يتبقى للجهاز المعاون المصري شهر واحد بخلاف شهر يوليو في الوقت الذي حصلوا فيه على باقي رواتبهم بشكل طبيعي.

وأوضح المصدر أن لاعبي الفريق حصلوا على ما يقرب من 60% من مستحقاتهم عن الموسم الجاري.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام وذلك عقب مواجهة فاركو.

وتعادل الزمالك مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده للنقطة الـ60 محتلا المركز الثالث بجدول البطولة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.