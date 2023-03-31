الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى طرابلس الليبى يختتم تحضيراته لمواجهة طلائع الجيش فى كأس الملك سلمان

الأهلي طرابلس الليبي
الأهلي طرابلس الليبي

يختتم فريق الأهلي طرابلس الليبي، تحضيراته اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة مضيفه طلائع الجيش، في ذهاب الدور الأول لتصفيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسيخوض ممثل الكرة الليبية، مرانه الأخير، مساء اليوم بملعب النادي بالعاصمة طرابلس، قبل أن تغادر بعثة الفريق الليبي، إلى القاهرة، مساء الغد، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

وكان الأهلي طرابلس قد خاض مواجهة ودية مساء أمس الخميس، أمام فريق أبوسليم، وانتهت بالتعادل السلبي، في بروفة أخيرة قبل مواجهة طلائع الجيش.

وسيحل الأهلي طرابلس الليبي، ضيفًا على طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، الأول من من أبريل، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في ذهاب الدور الأول لتصفيات كأس الملك سلمان، قبل أن يلتقي الفريقان، إيابًا، على ملعب (شهداء بنينا) ببنغازي، يوم الحادي عشر من نفس الشهر.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، قد كلفت الحكم الأردني أدهم مخادمة، لإدارة مباراة الذهاب بين الأهلي طرابلس وطلائع الجيش.

وسيلتقي الفائز من مجموع المباراتين، مع الفائز من مجموع مباراتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، في الدور الثاني للتصفيات.

وسيحل الفائز من مجموع مباراتي الدور الثاني للتصفيات، في المجموعة الثانية والتي تضم كلا من السد القطري، والوداد البيضاوي المغربي، والهلال السعودي.

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