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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" تكشف تحذيرات أوسوريو للاعبين قبل البطولة العربية

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام وذلك عقب مواجهة فاركو.

وكلف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق مساعده علاء رجب مخطط الأحمال، بإعداد برنامج تأهيلي خاص للاعبين خلال فترة الراحة السلبية التي تم منحها لمدة 5 أيام.

وقام علاء رجب بإعداد البرنامج التأهيلي وإرساله للاعبين، حتى يقوموا بتنفيذه خلال فترة الراحة، ويرغب الجهاز الفني في حفاظ اللاعبين على لياقتهم خلال هذه الفترة حتى العودة للتدريبات يوم السبت المقبل.

وحذر كالورس أوسوريو، اللاعبين من الإفراط في تناول الطعام والسهر وعدم الالتزام بالبرنامج البدني الموضوع لهم، للوصول لأعلى فورمة للاستعداد للبطولة العربية، وإرسال الجهاز المعاون لنادي الزمالك، للاعبين عبر تطبيق (الواتس أب) برنامج بدني طالبهم بالالتزام به خلال فترة الإجازة التي منحها كالورس أوسوريو لهم قبل البطولة العربية.

كما طالبهم بالتركيز فقط في الوصول لأبعد نقطه في البطولة من أجل مصالحة جماهير القلعة البيضاء.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده للنقطة الـ60 محتلا المركز الثالث بجدول البطولة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.

الزمالك البطولة العربية كالورس أوسوريو برنامج بدني للاعبين التدريبات الجماعية الإفراط في تناول الطعام

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