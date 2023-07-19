محافظ الإسكندرية: اتخاذ جميع الترتيبات التنسيقية لاستضافة البطولة العربية الـ23 لبناء الأجسام

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة الإسكندرية البطولة العربية للناشئين والشباب والرجال لبناء الأجسام والكلاسيك والفيزيك، وذلك للعام الثاني على التوالي، التي ستقام في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2023م.

وفي كلمته، أعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته باستضافة الإسكندرية البطولة العربية لبناء الأجسام للعام الثاني على التوالي، كما رحب بكافة الوفود المشاركة في البطولة، مؤكدا أن الإسكندرية دائما تُرحب وتفتح ذراعيها لاستقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد أن المحافظة حريصة على اتخاذ كافة الترتيبات التنسيقية بشأن تنظيم البطولة، وتوفير كامل الدعم والرعاية لجميع المشاركين في البطولة لإخراجها بشكل مشرف يليق بمكانة عروس البحر الأبيض المتوسط.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم البطولة، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين وحصد العديد من البطولات وتمثيل بلادهم بشكل مُشرف خلال مشوارهم الرياضي.

من جانبه تقدم الدكتور عادل فهيم بالشكر لمحافظ الإسكندرية، موضحًا أن نجاح الإسكندرية في تنظيم البطولة العام الماضي جعل جميع الدول العربية المشاركة ترغب في إقامة البطولة للمرة الثانية على التوالي بالإسكندرية وهذا جعلنا نتطلع إلى زيادة عدد الدول واللاعبين المشاركين في البطولة لهذا العام، مشيرًا إلى أنه في العام السابق شارك 350 لاعبا يمثلون 13 دولة عربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور المهندس عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام، ومحمد البطاط الأمين العام للاتحاد العربي.

وكان استقبل محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في يونيو الماضي وفد الاتحاد المصري لكمال الأجسام يترأسه عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وذلك لمناقشة استعدادات إقامة البطولة العربية الثالثة والعشرين لكمال الأجسام والتاسعة عشرة للشباب والثالثة للكلاسيك والفيزيك في الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر 2023 للمرة الثانية في محافظة الإسكندرية.

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