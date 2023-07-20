أسعار الفضة اليوم الخميس 20 يوليو 2023 خلال التعاملات الصباحية

يبحث الكثير من المواطنين على مدار اليوم عن أسعار الفضة، حيث تعتبر الفضة من المعادن المهمة والتي تدخل في صناعة الاكسسوارات.

أسعار الفضة اليوم الخميس 20 يوليو 2023

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الخميس على مدار اليوم والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9

استقرت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 20 يوليو لتسجل 24.97 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.81 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

استقرت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 20 يوليو لتسجل 23.92 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.78 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

استقرت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 20 يوليو لتسجل 23.09 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.75 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 916

استقرت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 20 يوليو لتسجل 22.87 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.74 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

استقرت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 20 يوليو لتسجل 21.85 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.71 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800

استقرت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 20 يوليو لتسجل 19.97 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.65 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750

استقرت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 20 يوليو لتسجل 18.72 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.61 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585

استقرت أسعار جرام فضة عيار 585اليوم الخميس 20 يوليو لتسجل 14.60 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.47 دولار أمريكي.