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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الأثنين 17 يوليو 2023

فضة
فضة

شهدت أسعار الفضة حالة من الأستقرار، والفضة من المعان الهامة التي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الأكسسورات، حيث أنها لا تقل أهمية عن معدن الذهب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم الأثنين 17 يوليو والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9   

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 17 يوليو 24.62 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.80 دولار أمريكي.

سعرجرام فضة بريطاني عيار 95.8  

 بلغت أسعارجرام فضة بريطاني عيار 95.8  اليوم الأثنين 17 يوليو 23.59 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.76 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5   

بلغت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 17 يوليو22.78 جنيها للجرام

0.74  دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916    

بلغت أسعارجرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 17 يوليو22.55 جنيها للجرام

مقابل السعر العالمي0.73 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)   

بلغت أسعارجرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين 17 يوليو 21.55جنيها للجرام

مقابل السعر العالمي 0.70 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800     

بلغت أسعارجرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 17 يوليو19.70جنيها للجرام

مقابل السعر العالمي 0.64 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 750    

بلغت أسعارجرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 17 يوليو18.47جنيها للجرام

مقابل السعر العالمي 0.60 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585    

بلغت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 17 يوليو14.40جنيها للجرام

مقابل السعر العالمي 0.47 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة سعرجرام فضة سعر جرام فضة استرليني سعر جرام فضة عيار 875 سعر جرام فضة عيار 800

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