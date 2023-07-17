أسعار الفضة اليوم الأثنين 17 يوليو 2023
شهدت أسعار الفضة حالة من الأستقرار، والفضة من المعان الهامة التي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الأكسسورات، حيث أنها لا تقل أهمية عن معدن الذهب.
ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم الأثنين 17 يوليو والتي جاءت كالتالي:
سعر جرام فضة نقي عيار 99.9
بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 17 يوليو 24.62 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.80 دولار أمريكي.
سعرجرام فضة بريطاني عيار 95.8
بلغت أسعارجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 17 يوليو 23.59 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.76 دولار أمريكي.
سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5
بلغت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 17 يوليو22.78 جنيها للجرام
0.74 دولار أمريكي.
سعر جرام فضة عيار 916
بلغت أسعارجرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 17 يوليو22.55 جنيها للجرام
مقابل السعر العالمي0.73 دولار أمريكي.
سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)
بلغت أسعارجرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين 17 يوليو 21.55جنيها للجرام
مقابل السعر العالمي 0.70 دولار أمريكي.
سعر جرام فضة عيار 800
بلغت أسعارجرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 17 يوليو19.70جنيها للجرام
مقابل السعر العالمي 0.64 دولار أمريكي.
سعر جرام فضة عيار 750
بلغت أسعارجرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 17 يوليو18.47جنيها للجرام
مقابل السعر العالمي 0.60 دولار أمريكي.
سعر جرام فضة عيار 585
بلغت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 17 يوليو14.40جنيها للجرام
مقابل السعر العالمي 0.47 دولار أمريكي.