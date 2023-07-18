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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في بورصة المعادن

فضة
فضة

الفضة من المعادن المهمة والتي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الاكسسوارات، ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة  اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في بورصة المعادن خلال التعاملات الصباحية.

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 18 يوليو 24.62 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.80 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8  اليوم الثلاثاء 18 يوليو 23.59 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.76 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم في بورصة المعادن    

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 18 يوليو22.78 جنيها للجرام 0.74  دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم في بورصة المعادن    

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 18 يوليو22.55 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.73 دولار أمريكي.

أسعار الفضة اليوم الأثنين 17 يوليو 2023

أسعار الفضة اليوم الخميس 13 يوليو 2023 في بورصة السلع

أسعار الفضة اليوم الجمعة 23-6-2023 في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الاحد 18 يونيو 2023 في بورصة المعادن

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بورصة المعادن   

سجلت  أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 18 يوليو 21.55جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.70 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم في بورصة المعادن     

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 18 يوليو 19.70جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.64 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم في بورصة المعادن    

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 18 يوليو 18.47جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.60 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم في بورصة المعادن   

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 18 يوليو14.40جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.47 دولار أمريكي.

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