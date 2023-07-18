الفضة من المعادن المهمة والتي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الاكسسوارات، ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في بورصة المعادن خلال التعاملات الصباحية.

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 18 يوليو 24.62 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي 0.80 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 18 يوليو 23.59 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.76 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 18 يوليو22.78 جنيها للجرام 0.74 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 18 يوليو22.55 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.73 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 18 يوليو 21.55جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.70 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 18 يوليو 19.70جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.64 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 18 يوليو 18.47جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.60 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 18 يوليو14.40جنيها للجرام مقابل السعر العالمي 0.47 دولار أمريكي.