أسعار الفضة اليوم الجمعة 23-6-2023 في بورصة المعادن

يبحث كثيرون عن أسعار الفضة خاصة عقب عقب تراجع أسعار الذهب، والفضة من المعادن الهامة التي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من اهمها صناعة الإكسسورات.

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وتقدم الدستورإلي متابعيها أسعار الفضة بورصة المعادن اليوم الجمعه 23 يونيو 2023 في مستهل التعاملات .

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الجمعه 23 يونيو سعر22.01 جنيها مقابل السعر العالمي الأمريكي0.71 دولار.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8اليوم الجمعه 23 يونيو سعر21.08 جنيها مقابل السعر العالمي الأمريكي 0.68 دولار.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

سجلت أسعارجرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الجمعه 23 يونيو سعر 20.36جنيها مقابل السعر العالمي الأمريكي 0.66 دولار.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الجمعه 23 يونيو سعر 20.16جنيها مقابل السعر العالمي الأمريكي 0.65 دولار.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجلت أسعارجرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الجمعه 23 يونيو سعر19.25جنيها مقابل السعر العالمي الأمريكي 0.62 دولار

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

سجلت أسعارجرام فضة عيار 800 اليوم الجمعه 23 يونيو سعر17.60جنيها مقابل السعر العالمي الأمريكي 0.57 دولار.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

سجلت أسعارجرام فضة عيار 750 اليوم الجمعه 23 يونيو سعر16.50جنيها مقابل السعر العالمي الأمريكي 0.53 دولار.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

سجلت أسعارجرام فضة عيار 585 اليوم الجمعه 23 يونيو سعر12.87جنيها مقابل السعر العالمي الأمريكي 0.42 دولار.