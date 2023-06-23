ارتفاع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 23-6-2023

عاودت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن كسرت مستوى 2200 جنيه لعدة أيام، وعاود عيار 21 تسجيل 2200 جنيه للبيع، كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب، رغم التراجع المستمر الذي تسجله أسعار الذهب العالمى، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-6-2023.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,491 جنيها، وللشراء 2,514 جنيها.

الذهب عيار 22: بيع 2,284 جنيها، وللشراء 2,305 جنيهات.

الدهب عيار 21: بيع 2,180 جنيها، وللشراء 2,200 جنيه.

الدهب عيار 18: بيع 1,869 جنيها، وللشراء 1,886 جنيها.

الذهب عيار 14: بيع 1,453 جنيها، وللشراء 1,467 جنيها.

الذهب عيار 12: بيع 1,246 جنيها، وللشراء 1,257جنيها.

الأونصة: بيع 77,483 جنيها، وللشراء 78,194جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 17,440 جنيها، وللشراء 17,600جنيه.

الكيلو الذهب: بيع 2,491,429 جنيها، وللشراء 2,514,286 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والسبائك

ربع جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى: 4785 جنيها.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MBنصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى: 9575 جنيها.

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى: 19305 جنيهات.

جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى: 19110 جنيهات

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي: 19175 جنيها BTC.

سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP 271700 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 - 84835 جنيها.