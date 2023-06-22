ماذا يعني طرح البنك المركزي عملة فئة الـ 20 جنيهًا؟

طرح البنك المركزي المصري فئة جديدة من عملات البوليمر، ففي الأيام الماضية تم تداول صورًا طباعة فئة الـ 20 جنيه من مادة البوليمر البلاستيكية، والتي انتجت باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

طرح فئة الـ 20 جنيه الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر جاءت بعد نجاح تجربة صناعتها من فئة الـ 10 جنيه خلال الأشهر الماضية، وذلك استمرارًا لجهود تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد بالسوق المصرية.

طرح فئة الـ 20 جنيه

قرر البنك المركزي المصري طرح فئة الـ 20 جنيه وذلك مع استمرار سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العملة الجديدة دون أي تغيير ودون إلغاء الاصدارات الورقية الأخرى من نفس الفئة، في ضوء الحرص على مواكبة أعلى المعايير العالمية المستخدمة في تأمين وطباعة العملات.

وائل النحاس: العملات البلاستيكية يصعب تزوير

الدكتور وائل النحاس، خبير الأسواق المالية، أوضح أن العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر يتعامل بها العديد من الأسواق المالية بكبرى الدول الأجنبية، والتي أثبتت نجاحا أكثر من النقود الورقية.

وعن أبرز مميزات العملات البلاستيكية "البوليمر"، يقول إن هذا النوع من العملات يصعب تزويره أو تقليده عكس العملات الورقية الأخرى التي يمكن تقليدها سهولة.

ويضيف خبير الأسواق المالية أن عملات البوليمر وفئة الـ 20 جنيه الجديدة فإنها قابلة لإعادة التصنيع وتعد صديقة للبيئة فهي أفضل الاصدارات النقدية في اسواق المال.

ويشير إلى أن القانون يلزم المواطنين بالتعامل بالعملات الجديدة ومن يرفض يطبق عليه نص المادة 377 من قانون العقوبات وتنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

مميزات "البوليمر"

يمكن للمواطن الحصول على العشرين جنيه الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعا.

المرونة والقوة والسُمك الرفيع، بالإضافة إلى طول العمر الافتراضي

يصل العمر الافتراضي لنحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن.

مقاوم للماء، وأقل تأثرا بالأتربة، وصديق للبيئة

قابل لإعادة التصنيع ومقاوم للتلوث مقارنة بفئات النقود الورقية المتداول.

يصعب تزييفه أو التلاعب به.

تعكف الدولة على إصدار العملات البلاستيكية تزامنًا مع برامج التنمية المستدامة لـ”رؤية مصر 2030″، بدلًا من التقليدية التي قد تحمل الدولة 2% من ناتجها المحلي، كما أنها غير قابلة لاعادة التصنيع أو الطباعة مرة أخرى.

77 عملة بلاستيكية حول العالم

يذكر أن التصميم الجديد من العملة الجديدة يعود إلى دار ديلارو البريطاني، الذي أسهم في تصميم 77 عملة بلاستيكية حول العالم، على رأسها عملات بريطانيا، كندا، أستراليا.