أسعار الأضاحى وسعر اللحوم فى مصر 2023

يتساءل العديد من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، عن أسعار الأضاحي وسعر اللحوم فى مصر 2023، خاصة بعدما شهدت الأسعار ارتفاعًا خلال الأيام القليلة الماضية، في محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وبالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

وعبر 1350 مجمعًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، والدواجن المجمدة، بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 30%.

كما حرصت وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، على إنشاء نحو 36 شادرًا لبيع خراف الأضاحي بأسعار مناسبة، تبلغ نحو 170 جنيها للكيلو قائم، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم فى مصر 2023

تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 280 إلى 345 جنيها.

تراوح سعر كيلو لحوم البتلو من 300 إلى 380 جنيها.

تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 280 إلى 340 جنيهًا.

تراوحت أسعار اللحوم الضأن من 310 إلى 380 جنيها.

تراوح سعر اللحم الجملي من 215 إلى 220 جنيهًا.

تراوحت أسعار اللحوم المستوردة المجمدة من 160 إلى 190 جنيها.

تراوح سعر الكبدة البلدى 290 إلى 300 جنيه للكيلو.

سجل سعر الكبدة المجمدة 150 جنيها للكيلو.

سجل سعر اللحم المفروم من 280 إلى 290 جنيها.

تراوح سعر السجق ما بين 210 إلى 230 جنيهًا.

أسعار الأضاحي فى مصر ٢٠٢٣:

بلغ سعر العجول البقري الرضيعة نحو 15 ألف جنيه.

سجل سعر البتلو نحو 13 ألف جنيه.

بلغ سعر رضيع الجاموسي أقل الأسعار بنحو 8000 جنيه.

سجلت البقرة الوالدة سعرًا يتراوح بين 50 و65 ألف جنيه.

سجلت الجاموسة الأنثى سعرًا يتراوح بين 50 و75 ألف جنيه.

تراوح سعر الذبيحة كبيرة الوزن والسن بين 120- 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 140 جنيهًا.

سعر اللحوم الجاموسي القائم ووزن 200 كجم سجل سعر 150 جنيهًا.

سعر القائم من لحوم الجاموس وزن 150 كجم سجل سعر 160 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الخراف الحية 170 جنيها.