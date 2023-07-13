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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الخميس 13 يوليو 2023 في بورصة السلع

فضة
فضة

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا طفيفًا، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، حيث تعتبرالفضة من المعادن الهامة والتي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الأكسسورات.

أسعار الفضة اليوم الخميس 13 يوليو 2023 

وتقدم “الدستور” لمتابعيها أسعار الفضة في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9   

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت 24.07 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي  والتي بلغت 0.78 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8  اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت  23.06 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي  والتي بلغت 0.75 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5   

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت   22.27 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي  والتي بلغت 0.72  دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 916       

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت  22.05 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي  والتي بلغت 0.71دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)       

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت  21.07 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي  والتي بلغت 0.68  دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800   

سجلت أسعار  جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت  19.26 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي  والتي بلغت 0.62 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750    

 سجلت أسعار  جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت  18.06 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي  والتي بلغت 0.58 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585      

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت  14.08 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي  والتي بلغت  0.46  دولار أمريكي.

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