أسعار الفضة اليوم الخميس 13 يوليو 2023 في بورصة السلع

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا طفيفًا، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، حيث تعتبرالفضة من المعادن الهامة والتي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الأكسسورات.

أسعار الفضة اليوم الخميس 13 يوليو 2023

وتقدم “الدستور” لمتابعيها أسعار الفضة في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت 24.07 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والتي بلغت 0.78 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت 23.06 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والتي بلغت 0.75 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت 22.27 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والتي بلغت 0.72 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 916

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت 22.05 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والتي بلغت 0.71دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت 21.07 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والتي بلغت 0.68 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت 19.26 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والتي بلغت 0.62 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت 18.06 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والتي بلغت 0.58 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سجلت 14.08 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والتي بلغت 0.46 دولار أمريكي.