لا يفوتك هذا المساء|إمام عاشور أهلاوي.. ومفاجأة في انهيار عقار الخليفة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

رسميًا.. الأهلى يعلن ضم إمام عاشور

وأعلن النادي الأهلي، الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع إمام عاشور، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

كان ميتيلاند الدنماركي قد أعلن منذ قليل عن بيع لاعبه إمام عاشور إلى النادي الأهلي.

ورحب الأهلي عبر موقعه الإلكتروني بـ"إمام"، الذي وقع على عقد يربطه بالفريق حتى صيف عام 2025. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

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"ماتت وهى بتصلى".. شاهد عيان يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة ضحية عقار الخليفة المنهار

روي شاهد عيان تفاصيل انهيار سقف منزل عقار الخليفة والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين.

وقال شاهد العيان، إن المتوفاة تبلغ من العمر أكثر من 70 عامًا والسقف انهار على رأسها أثناء تأدية الصلاة "ماتت وهي بتصلي" وأضاف أن المنزل مبني على الطراز القديم بعروق خشبية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4452418

صادر له قرار إزالة منذ 33 عامًا.. مفاجأة فى انهيار عقار الخليفة

كشف مصدر مطلع عن حصيلة انهيار عقار الخليفة، حيث أسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة رجل وسيدة آخرين.

وتابع أن عقار الخليفة لم ينهر بشكل كامل؛ حيث انهار سقف الطابق الثالث على الثانى والأول، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار وفصل الكهرباء والغاز. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4452409

وزير الصحة يكشف تفاصيل المرض الغامض بقنا: ليس غريبًا وهذه أعراضه

كشف وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، عن تفاصيل المرض الغريب الذي انتشر في قنا، مؤكدًا أنه انتشر بسبب فيروسات تنقل من خلال البعوض للبشر والأمر ليس جديدًا فهي موجودة منذ أكثر من مائة عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه الفيروسات تنتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية والمناطق الحارة، مشيرًا إلى أن البعوضة التي تنقل هذا المرض معروفة بأنها مصرية ومتوطنة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

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المهن الموسيقية تتراجع عن إلغاء حفل ترافيس سكوت

علق د.محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على تحدي مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، لقرار النقابة إلغاء التصريح لإقامة حفله على سفح الهرم.

وقال إن النقابة لا ترغب في إقامة الحفل حفاظًا على سلامة المواطنين، لكن إذا سمحت الجهات الأمنية بإقامة الحفل فليس لدينا مانع. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

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نتنياهو: تحالف تل آبيب مع واشنطن مهم ولا بديل عنه

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تحالف تل آبيب مع واشنطن مهم ولا بديل عنه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على العلاقات المشتركة.

أضاف نتنياهو:"رفض أداء الخدمة العسكرية هو نهاية للجيش ويشجع الأعداء"، وذلك وسط تصاعد تهديدات ضباط وجنود احتياط في مختلف الأسلاك الأمنية الإسرائيلية، بما فيها وحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضي الحكومة قدما في إقرار تشريعات ما تسميه "الإصلاح القضائي" المثير للجد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4452379

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 18-7-2023

شهد سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، استقرارًا في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، ويبحث الكثير من المواطنين على سعر الدولار مما أدى إلى تصدره محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4452400