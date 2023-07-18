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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة يكشف تفاصيل المرض الغامض بقنا: ليس غريبًا وهذه أعراضه

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

كشف وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، عن تفاصيل المرض الغريب الذي انتشر في قنا، مؤكدًا أنه انتشر بسبب فيروسات تنقل من خلال البعوض للبشر والأمر ليس جديدًا فهي موجودة منذ أكثر من مائة عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه الفيروسات تنتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية والمناطق الحارة، مشيرًا إلى أن البعوضة التي تنقل هذا المرض معروفة بأنها مصرية ومتوطنة.

وتابع أنه كل 3 أو 4 سنوات يحدث نفس الأمر وتنتقل العدوى من البعوض للبشر، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي قالت إن ما يقارب من 400 مليون عدوى وإصابة بالفيروس تنتقل سنويًا ويسمى "حمى الضنك".

الفيروس ليس جديدًا وحدث بمصر

وأكد أن هذا الفيروس ليس جديدًا وحدث في مصر مرات عديدة وفي أماكن معروفة وكان لا بد بعد معرفتنا بالأمر الانتقال على الفور من خلال الطب الوقائي حتى نقف على عينات بيئية من المياه والصرف الصحي والمصابين، مؤكدًا أن أعراضها بسيطة وغير مقلقة ومن الممكن ألا يُصاب البعض بأعرض وهي تتمثل في حمى وصداع وآلام خلف مجهر العين والعضلات والمفاصل وبعض الغثيان، وهذا النموذج الذي نصاب به في مصر وهو النوع الأول من الفيروس.

وزير الصحة المرض الغريب قنا أعراضه حمى الضنك منظمة الصحة العالمية

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