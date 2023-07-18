رسميًا.. الأهلى يعلن ضم إمام عاشور

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع إمام عاشور، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

وكان ميتيلاند الدنماركي قد أعلن منذ قليل عن بيع لاعبه إمام عاشور إلى النادي الأهلي.

ورحب الأهلي عبر موقعه الإلكتروني بـ"إمام"، الذي وقع على عقد يربطه بالفريق حتى صيف عام 2025.

ونشر النادي الأهلي فيديو عبر صفحته على فيس بوك، معلقًا: "لا تستطيع رؤية الشبح إلا حين أن يقرر أن يظهر".

وأصبح إمام عاشور أولى صفقات الأهلي للموسم الجديد 2023-2024.

وتُقدر قيمة الصفقة بمبلغ 3 ملايين دولار دفعها الأهلي لميتيلاند.

ويرتدي إمام عاشور القميص رقم 8 مع الأهلي، والذي بقي شاغرًا بعد رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى ميتيلاند الدنماركي، قادمًا من الزمالك، في الميركاتو الشتوي المنقضي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2027، مقابل 3 ملايين دولار.

وانتقل إمام إلى الزمالك في عام 2019، قادمًا من غزل المحلة، ليستمر قرابة الـ4 أعوام مع الفريق الزملكاوي.

وتُوج إمام مع الزمالك ببطولة الدوري المصري وكأس مصر مرتين.