صادر له قرار إزالة منذ 33 عامًا.. مفاجأة فى انهيار عقار الخليفة

كشف مصدر مطلع عن حصيلة انهيار عقار الخليفة، حيث أسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة رجل وسيدة آخرين.

وأضاف المصدر، أن العقار تقطنه 5 أسر، وتم إنقاذ الباقين، وأنه صادر له قرار إزالة منذ 33 سنة وتحديدًا عام 1990.

وتابع أن عقار الخليفة لم ينهر بشكل كامل؛ حيث انهار سقف الطابق الثالث على الثانى والأول، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار وفصل الكهرباء والغاز.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى وطابقين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة الخليفة، ودفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات، كما دفع حى الخليفة بمعدات لرفع الأنقاض.