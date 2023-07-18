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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: تحالف تل آبيب مع واشنطن مهم ولا بديل عنه

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تحالف تل آبيب مع واشنطن مهم ولا بديل عنه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على العلاقات المشتركة.

وأضاف نتنياهو:"رفض أداء الخدمة العسكرية هو نهاية للجيش ويشجع الأعداء"، وذلك وسط تصاعد تهديدات ضباط وجنود احتياط في مختلف الأسلاك الأمنية الإسرائيلية، بما فيها وحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضي الحكومة قدما في إقرار تشريعات ما تسميه "الإصلاح القضائي" المثير للجد

في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقته على عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق هذا العام في الولايات المتَّحدة رغم الجفاء الذي يطبع العلاقة بينهما، لكن لم يتم تأكيد ما إذا كان هذا اللقاء المزمع سيتمُّ في البيت الأبيض، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي الدعوة لعقد اللقاء عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج للبيت الأبيض، ما يشير إلى تراجع حدة التوتر بين بايدن ونتنياهو.

نتنياهو الحكومة الاسرائيلية العلاقات المشتركة الخدمة العسكرية واشنطن

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