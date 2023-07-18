"ماتت وهى بتصلى".. شاهد عيان يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة ضحية عقار الخليفة المنهار

روي شاهد عيان تفاصيل انهيار سقف منزل عقار الخليفة والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين.

وقال شاهد العيان، إن المتوفاة تبلغ من العمر أكثر من 70 عامًا والسقف انهار على رأسها أثناء تأدية الصلاة "ماتت وهي بتصلي" وأضاف أن المنزل مبني على الطراز القديم بعروق خشبية.

وأضاف الشاهد: "فوجئنا بانهيار العقار وهرع أهل المنطقة لإنقاذ ساكني العقار واستطاعوا إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض: التراب كان كتير والبيت وقع مرة واحدة".

وتفحص أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار الخليفة، للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي، كما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها لإنقاذ الناجين من العقار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من دور أرضي وطابقين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة الخليفة، ودفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات، كما دفع حي الخليفة بمعدات لرفع الأنقاض.