الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر تكشف تفاصيل رد “حماس” على مقترح بايدن للهدنة في غزة

حماس
حماس

أعلنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء، أن وفدًا مشتركًا قدم ردهما الرسمي لفصائل المقاومة خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري. وتم أيضًا إرسال الرد إلى القيادة المصرية.

وأعرب الوفد الفلسطيني عن استعداده للتعاون الإيجابي للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ضد شعبهم، مشددًا على مسؤوليتهم الوطنية.

رد حماس على اتفاق الهدنة

ووفقًا لتقارير محلية، فقد قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الرد على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار لرئيس الوزراء وزير خارجية قطر.

وأضافت المصادر أن الرد الذي تم تسليمه شمل تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يتضمن وقف إطلاق النار وانسحابًا كاملًا من قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

من جانبه، أوضح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الرد يتماشى مع التزامات سابقة بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من غزة.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية، أن الحركة قدمت بعض الملاحظات على المقترح إلى الوسطاء، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لإعطاء فرصة للإسرائيليين للتفاوض.

وفي السياق نفسه، أشاد حمدان بالقرار الأممي لوقف النار وإغاثة الفلسطينيين، مؤكدًا استعداد الحركة للمشاركة في المفاوضات.

وأكد أن الحديث عن ما بعد الحرب هو غير مقبول، مشيرًا إلى عدم ثقة الحركة في إسرائيل وحاجتها للضغط الدولي.

وفي وقت سابق، ذكر مراسل أكسيوس أن حماس قدمت ردها الرسمي على مقترح الهدنة إلى قطر ومصر. 

يأتي هذا بعدما اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار الأمريكي المعدل لوقف النار في غزة.

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