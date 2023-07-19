أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

تحظى أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر.



أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق المصرية

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق المصرية سواء للتجار أو المستهلكين، عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك 1444، في ظل توفير أسعار الأعلاف الداجنة مع استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية وإليكم الأسعار بالتفصيل:-



سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 118 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع نحو 80 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع نحو 99 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 99 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل سعر كيلو الأرانب في المزارع نحو 90 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط البلدي في المزارع نحو 105 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الأوراك في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 70 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 80 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبد الصافي في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 85 جنيها.

سجل سعر كيلو الدبابيس في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 85 جنيها.

سجل سعر كيلو البانية في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 165 جنيها.

سجل سعر كيلو الشيش طاووق في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 160 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبد البط البلدي في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 118 جنيها.

سجل سعر جوز الحمام الجامبو في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 120 جنيها.



سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

تتراوح كرتونة البيض البلدي في المحلات التجارية من 122 إلى 132 جنيها.

تتراوح كرتونة البيض البيضاء في المحلات التجارية من 110 إلى 111 جنيها.

تتراوح كرتونة البيض الأحمر في المحلات التجارية من 115 إلى 116 جنيها.

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