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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

تحظى أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر.


أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق المصرية

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق المصرية سواء للتجار أو المستهلكين، عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك 1444، في ظل توفير أسعار الأعلاف الداجنة مع استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية وإليكم الأسعار بالتفصيل:-


سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 118 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع نحو 80 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع نحو 99 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 99 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل سعر كيلو الأرانب في المزارع نحو 90 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط البلدي في المزارع نحو 105 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

عيار 21 بـ2165 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

سجل سعر كيلو الأوراك في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 70 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 80 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبد الصافي في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 85 جنيها.

سجل سعر كيلو الدبابيس في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 85 جنيها.

سجل سعر كيلو البانية في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 165 جنيها.

سجل سعر كيلو الشيش طاووق في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 160 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبد البط البلدي في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 118 جنيها.

سجل سعر جوز الحمام الجامبو في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 120 جنيها.

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أسعار الأعلاف| تراجع سعر الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

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منتصف التعاملات|سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-7-2023


سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

تتراوح كرتونة البيض البلدي في المحلات التجارية من 122 إلى 132 جنيها.

تتراوح كرتونة البيض البيضاء في المحلات التجارية من 110 إلى 111 جنيها.

تتراوح كرتونة البيض الأحمر في المحلات التجارية من 115 إلى 116 جنيها.

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أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الفراخ البلدي كيلو الفراخ البلدي الفراخ البلدي الفراخ الأمهات الفراخ الساسو الفراخ البيضاء كيلو البط البلدي كيلو الأرانب

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