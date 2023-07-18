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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عيار 21 بـ2165 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

الذهب
الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم في ختام  التعاملات الصباحية تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت تراجعا اليوم في ختام التعاملات الصباحية.

وسجل الذهب وفق آخر تحديث:

الأوقية بـ1962 دولارا 
عيار 21 بـ2165 جنيها
عيار 24 بـ2472 جنيها
عيار 18 بـ1856 جنيها
عيار 14 بـ1447.5 جنيه

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة سجل نحو 17320 جنيها.

آخر تحديث اسعار الذهب اليوم الاقتصادي الاقتصادية الاستثمار في مصر

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