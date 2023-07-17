لو فاتك التريند|تفاصيل عقار حدائق القبة المنهار.. والأمن يتحفظ على مرتضى منصور

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

أنهى المستشار مرتضى منصور مرافعته أمام الدائرة الأولى بالمحكمة القاهرة الاقتصادية منذ قليل، على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها، وتحفظت قوات الأمن بالمحكمة عليه لحين إصدار القرار.

https://www.dostor.org/4451183

تفاصيل مكافآت الجهاز الفنى للأهلى بعد الفوز بالدورى المصرى

وافق مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي صرف مكافأة الفوز بالدوري حسب اللائحة التي قدمها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالتنسيق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بعد حسم اللقب الـ43 في تاريخ القلعة الحمراء.

https://www.dostor.org/4451102

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية للمتضررين من عقار حدائق القبة المنهار

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، محافظ القاهرة، بمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ وأجهزة المحافظة للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض لحادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في عزبة مكاوي بحي حدائق القبة في القاهرة، وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

https://www.dostor.org/4451157

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

أجلت محكمة الأسرة بالعمرانية دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة الشهير إسلام جابر المرفوعة للمرة الثانية من أسماء.ح، لجلسة ١١ سبتمبر للاطلاع من قبل المدعى عليه.

https://www.dostor.org/4451133

أحمد سعد يُرزق بمولودته "مريم".. وهذا ما فعله لحظة ولادتها (فيديو)

رزق الفنان أحمد سعد بمولودته "مريم"، وذلك بحسب ما أعلن على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر "سعد" فيديو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه يحمل صغيرته ويُكبر في أذنها بعد ولادتها مباشرة.

https://www.dostor.org/4451037

عضو التحالف الوطني لـ"الدستور": ساعدنا الناس في الخروج من حالة العوز لـ التمكين الاقتصادي

قال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تجربة التحالف الوطني في توحيد جهود العمل الأهلي التنموي هي تجربة رائدة ليس فقط على مستوى الدولة المصرية، ولكن على مستوى المنطقة بالكامل، سواء كان المنطقة العربية أو الشرق الأوسط خلال هذه الفترة.

https://www.dostor.org/4451171

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

كشفت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، عن تلقيها بلاغًا فجر اليوم الإثنين، بانهيار العقار رقم 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة.

https://www.dostor.org/4451081