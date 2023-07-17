عضو التحالف الوطنى لـ"الدستور": ساعدنا الناس فى الخروج من حالة العوز لـ التمكين الاقتصادى

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تجربة التحالف الوطني في توحيد جهود العمل الأهلي التنموي هي تجربة رائدة ليس فقط على مستوى الدولة المصرية، ولكن على مستوى المنطقة بالكامل، سواء كان المنطقة العربية أو الشرق الأوسط خلال هذه الفترة.

وتابع ممدوح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "تجربة توحيد جهود منظمات المجتمع المدني تحت راية واحدة من أجل تعزيز الاستفادة للفئات الأولى للرعاية، ووصول الخدمات إلى من يستحقونها دلالة على أن الجمهورية الجديدة قائمة على التشاركية بين جميع الجهات المعنية، كما أنه ما يقرب من 149 ألف مشروع صغير ومتوسط دعم بها التحالف الفئات الأولى بالرعاية من أجل الخروج بهذه الفئات من حالة العوز إلى حالة التمكين الاقتصادي".

وأشار إلى أن التحالف الوطني على مدار العام الماضي استطاع أن يخلق حالة الوحدة الموجودة بين المؤسسات وتقديم خدمات لما يزيد على 35 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، و25 مليون مواطن استفادوا من حملات الدعم الغذائي التي استطاع التحالف تقديمها في ظل وجود أزمة اقتصادية يشعر بها العالم أجمع، وما يقرب من 5 ملايين مواطن استطاعوا الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها مؤسسات التحالف، وأكثر من 150 ألف فدان تمت زراعتها على الطريق بعد تقديم التحالف الوطني خدماته لصِغار المزارعين.

دور التحالف الوطني في التحديات التي تواجه الدولة المصرية

وأوضح أن التحالف الوطني له دور أساسي في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ولا أحد يستطيع أن ينكر دور مبادرة كتف في كتف في تخفيف العبء على المواطنين في شهر رمضان الماضي، ونجاح التحالف في تجهيز ما يزيد على 6.5 مليون موائد غذائية تم توزيعها على الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى دور مبادرة ازرع التي يقوم بها التحالف لجميع صِغار المزارعين في جميع بقاع الجمهورية، من أجل تعزيز الرقعة الزراعية والنهوض اقتصاديًا بمستوى المعيشة للفلاح المصري الذي عانى كثيرًا من التهميش.

واسترسل: "جهود التحالف في الأزمات ووجود متطوعين، الذين يٌقدّر عددهم بعشرات الآلاف موزعين على كل المحافظات المصرية ومساندتهم للدولة المصرية في الأزمات، كما حدث في حالة انهيار عقار الإسكندرية في الشهر الماضي، والآن مساعدة أهالي في كارثة انهيار عقار حدائق القبة الذي حدث منذ قليل- يثبت ما لا يدع مجالًا للشك أن التحالف خير مثال للشباب على الأرض والمتطوعين الذين يؤمنون بأن ثقافة التطوع هي إشراك الشباب في الشأن العام".