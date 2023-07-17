أحمد سعد يُرزق بمولودته "مريم".. وهذا ما فعله لحظة ولادتها (فيديو)

رزق الفنان أحمد سعد بمولودته "مريم"، وذلك بحسب ما أعلن على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر "سعد" فيديو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه يحمل صغيرته ويُكبر في أذنها بعد ولادتها مباشرة.

مريم ابنة المطرب أحمد سعد

وعلق أحمد سعد على الفيديو: "الحمد لله رزقني الله بـ((مريم أحمد سعد)) اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته، إنك على كل شيءٍ قدير".

هذا ويستعد المطرب أحمد سعد لطرح أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "يا ليالي"، بمشاركة المطربة روبي، الثلاثاء المقبل.