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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أنهى المستشار مرتضى منصور مرافعته أمام الدائرة الأولى بالمحكمة القاهرة الاقتصادية منذ قليل، على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها، وتحفظت قوات الأمن بالمحكمة عليه لحين إصدار القرار.

وقال مرتضى منصور أمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية في الجلسة الماضية: "أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة".

وأوضح أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.

وكشف أمر إحالة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في قضية جديدة عن تضمن اتهام الأخير بسب وقذف موظفة عمومية واتهامها بالرشوة.

وأحيل مرتضى منصور للمحاكمة في القضية رقم  1794 لسنة 2023 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 11529 لسنه 2021 إداري العجوزة منضم إليها القضية رقم 180 لسنة 2022 إداري العجوزة وبرقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية.

وذكر أمر الإحالة أن مرتضى أحمد محمد منصور في غضون شهري فبراير وأبريل لعام 2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، قذف علنا المجني عليها لمياء. خ مدير عام بإحدى الجهات الرقابية بسبب أداء وظيفتها؛ بأن وجّه إليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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