تفاصيل مكافأت الجهاز الفني للأهلي بعد الفوز بالدوري المصري

وافق مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي صرف مكافأة الفوز بالدوري حسب اللائحة التي قدمها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالتنسيق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بعد حسم اللقب الـ43 في تاريخ القلعة الحمراء.

وكشف مصدر مسئول أن كل لاعب سوف يحصل علي 300 ألف جنيه بعد الفوز بلقب الدورى للمرة الـ43 فى تاريخ النادى وذلك طبقا لنسب المشاركات بالمباريات بناء على التقرير الذى سوف يتقدم به سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وأضاف المصدر أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى وحهازه المعاون سوف يحصل على 150 ألف يورو طبقا لبنود التعاقد حيث يحق له مكافأة شهر للفوز بلقب الدورى ويحصل أيضا سامى قمصان المدرب العام وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة على شهر كمكافأة للفوز بلقب الدورى.

وأشار المصدر أن الخطيب تحدث مع أعضاء مجلس الإدارة حول ضرورة صرف مكافأة الفوز بلقب الدورى بعد حصد البطولة الخامسة بالموسم الحالي لزيادة دوافع اللاعبين قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي القادمة.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني أكد خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي فخور جدًّا باللاعبين الذين شاركوا أمام المقاولون والأداء المثالي الذي قدموه وسعيد بالمستوى الذي قدمه طاهر محمد طاهر الذي نجح في التسجيل وظهر بصورة رائعة مع باقي زملائه في الفريق.

وشدد كولر على أنه لا يوجد لاعب أساسي أو بديل بالنسبة إليه وأن جميع اللاعبين الذين شاركوا سبق أن حصلوا على فرصة في مباريات سابقة ولا يوجد لاعب في القائمة لم يشارك لافتًا إلى أن تعريف اللاعب الأساسي بالنسبة إليه هو الذي يشارك وقت المباراة فقط وأنه حرص على اتباع سياسة التدوير والتي حققت أهدافها وحافظت على اللاعبين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز على المقاولون العرب 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد المقاولون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بهذ الفوز يصل الأهلي إلى النقطة 81 معززًا فوزه بالدوري ويتجمد رصيد المقاولون عن النقطة 44.