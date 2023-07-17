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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة

كشفت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، عن تلقيها بلاغًا فجر اليوم الإثنين، بانهيار العقار رقم 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة.

وأشارت غرفة العمليات، إلى أنه على الفور انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى موقع العقار المنهار، ترافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.
ولفتت إلى أنه تبين أن العقار مكون من 5 طوابق بالأرضي، وهو عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام  مالك الطابق الأول بالعقار "تم ضبطه" بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، ما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

وأسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب، ولا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي، وأجهزة المحافظة، تواصل البحث عن أشخاص تحت الأنقاض.

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