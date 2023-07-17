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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية للمتضررين من عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، محافظ القاهرة، بمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ وأجهزة المحافظة للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض لحادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في عزبة مكاوي بحي حدائق القبة في القاهرة، وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.


كما وجّه بتقديم الخدمات للسكان المتضررين من انهيار العقار بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية التابعة للدولة.


وأجرى وزير التنمية المحلية، عدة اتصالات هاتفية مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها المحافظة منذ وقوع الحادث حتى الآن، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والإسعاف، ومتابعة جهود رفع الأنقاض للبحث عن ناجين.


وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أنه انتقل إلى موقع العقار يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وأسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصابين.


وأضاف محافظ القاهرة، أنّ العقار المنهار مكون من 5 طوابق بالأرضي، حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وأشارت المعاينة الأولية إلى أنّ سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، ما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

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توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية للمتضررين من عقار حدائق القبة المنهار

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