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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

سجائر
سجائر

سجلت أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان استقرارًا منذ أن تم الإعلان عن آخر زيادة لها على الرغم من تباين الأسعار في السوق والتي تشهد حالة من الارتفاع غير المبرر.

 

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم

وترصد الدستور اليوم الإثنين أسعار سجائر الشرقية للدخان التي أعلنتها الشركة منذ آخر تسعير لها في مارس الماضي في ظل حالة عدم الاستقرار الموجودة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة التموينية على أسعار السجائر التي يبيعها التجار للمستهلكين.


ووفقا لآخر زيادة لأسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم 
-عبوة بوكس 10 بسعر 15 جنيها.

-عبوة بوسطن/بلمونت بسعر 24 جنيها.

أسعار سجائر كليوباترا اليوم 

-عبوة كليوباترا كينج سايز بسعر 23 جنيها.

-عبوة كليوباترا سوفت كوين بسعر 24 جنيها.

-عبوة كليوباترا بوكس 20 بسعر 24 جنيها.

-عبوة كليوباترا سوبر بسعر 24 جنيها.

-عبوة كليوباترا بلاك بسعر 24 جنيها.

-عبوة ماتوسيان سوبر بسعر 24 جنيها.

-عبوة فايسروي/بال مال بسعر 23 جنيها.

-عبوة مونديال (أحمر-أزرق-سيلفر) بسعر 24 جنيها.

-عبوة مونديال سويتش (منتول- بلوبيري) بسعر 24 جنيها.

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وشهدت أسعار السجائر حالة من عدم الاستقرار حيث ارتفعت الأسعار في الأسواق التي يتم بيعها للمستهلكين في ظل غياب الرقابة. 

وكانت آخر زيادة لأسعار السجائر علي خلفية ارتفاع تحرير سعر الصرف الذي تسبب في ارتفاع تكلفة استيراد التبغ الخام الذي يتم استيراده من الخارج. 

وتشهد مؤخرًا أسعار السجائر في الأسواق حالة من عدم الاستقرار حيث لايوجد سعر مستقر ويختلف لمنطقة لأخرى وفقا لما يبيعه التاجر. 

وعلى الرغم من عدم وجود نقص في إنتاج الشركة الشرقية للدخان من السجائر إلا أن هناك حالة من الانفلات لدي التجار والبائعين في سعرها في السوق نتيجة غياب الرقابة. 

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