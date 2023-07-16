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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى فى الدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حملة على المحال؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار.

تشكلت الحملة من دكتور أحمد رزق خضير، وإلهام سامي الكناني، مأمور الضبط القضائي بالرقابة التجارية وحماية المستهلك، تحت إشراف السيد دايرة، المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعلي حسن، وكيل المديرية، واستهدفت دائرة طلخا.

وحررت الحملة ٥ قضايا لبيع سجائر أغلى من السعر الرسمي مخالفًا لقانون ١٦٣ لسنة ٥٠ الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح وقانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك، وتم ضبط ٣٠٠ خرطوشة سجائر أنواع مختلفة وتم إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة.

جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
اداره الرقابة التجارية مديرية التموين الدقهلية حملة الأسعار

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