أشهر زبائنه رشدي أباظة.. "ممر الأمريكيين" أقدم مكان لبيع السجائر بالقاهرة

في نهاية شارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، وتحديداً خلف دار القضاء العالي، يقع واحداً من اقدم الممرات في القاهرة، لبيع السجائر ومستلزماتها، وهو ممر الأمريكيين، الذي يصل بين شارعي ٢٦ يوليو وطلعت حرب، وهو الممر الذي يعود تاريخه إلى عام ١٩٤٠، وطالما ما تردد عليه مشاهير ونجوم المجتمع في ذلك التوقيت، لشراء ما يلزمهم من سجائر مستوردة، وأدخنة عالمية كانت لا توجد في الشرق الأوسط إلا في هذا الممر الضيق.

بالدخول إلى جنباته، وجدنا عدد قليل من محلات بيع السجائر، ويجاورها محلات ملابس وبيع شنط وسبح وعطور، بعد بحث عن أقدم سكان هذا الممر، توصلنا إلى زياد عبدالله، صاحب أقدم محل بالممر، ونجل مؤسسه، وبالحديث معه قال: “والدي رحمة الله عليه عبدالله، قام بتأسيس أول محل بالممر في اربعينيات القرن الماضي، وكان عبارة عن كشك بيع سجائر وحاجة ساقعة، قام بإيجاره من شريف باشا دوس وزير المواصلات في عهد الملكية، وصاحب العمارة المجاورة لنا، وبعهدها حاول والدي توسعة النشاط وقام بإيجار عدة محلات مجاورة، جميعها تعمل في بيع السجائر ومستلزماتها من ولاعات ماركات عالمية، ومع فترة الثمانينات، وكان من أشهر زبائنه الفنان محمود مرسي، الفنان عبد الوارث عسر، الفنان اسماعيل ياسين، الفنان رشدي أباظة، الفنانة فاتن حمامة، والتي كانت تقوم بشراء سجائرها بدون النزول من السيارة”.

وتابع: مع بداية فترة الثمانينات، وظهور موضة شرائط الكاسيت، قام والدي واشقائي بتغيير النشاط وتوسعته، حيث أصبحنا أكبر موزع لشرائط الكاسيت في مصر وتحول الممر إلى سوق لبيع شرائط عمرو دياب وعمر فتحي ومحمد منير وايهاب توفيق، وبقي الممر مقصداً لمدخني السجائر حتى وقتنا هذا، لكن عائلتنا قامت بتغيير نشاط بيع السجائر واتجهنا لبيع المصاحف والسبح وسجاجيد الصلاة لأن بها بركة كبيرة، خاصة بعد التذبذب الذي أصاب أسعار السجائر خلال الفترة الأخيرة .

واختتم: الممر أصبح الآن أهدى كثيراً عن ذي قبل من حيث حركة البيع والشراء، ولكن يبقى واحداً من معالم منطقة وسط البلد".